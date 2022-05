Fatigué de Vinted ? Snapchat vous permet de partager vos annonces eBay directement sur son application

« Les Snapchatteurs peuvent facilement partager des annonces eBay avec leurs amis directement dans leurs Snaps en utilisant Snapchat Camera sur Android et iOS », explique le groupe américain. Pour cela, il suffit d'ouvrir l'application eBay et de choisir un objet, puis de cliquer sur le bouton « Partager » avant d'opter pour « Snapchat ». Dès lors, il est possible de créer un message avec un sticker eBay qui viendrait s'intégrer directement dans une story par exemple.