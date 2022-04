Avec cette nouvelle mise à jour, YouTube s'invite... dans Snapchat !

Dès à présent, les utilisateurs de Snapchat sur iOS et Android peuvent profiter d'une nouvelle manière de partager leurs vidéos YouTube favorites. « Avec cette nouvelle intégration, nous rendons plus facile que jamais pour ces utilisateurs l'envoi de leurs clips et vidéos préférés à l'endroit même où ils parlent déjà avec leurs amis sur Snapchat », explique-t-on chez Snapchat.