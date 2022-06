Test Sony Xperia 1 IV : le smartphone haut de gamme pour les photographes

Et dans les jeux ? Nous avons joué à Genshin Impact qui est probablement l'un des titres qui demandent le plus de ressources. Par défaut, les préréglages du jeu sont paramétrés sur « moyen », avec un nombre d'images par seconde fixé à 30. Dans ces conditions, Genshin Impact est parfaitement fluide, y compris lors des scènes d'action et le téléphone chauffe modérément après une demi-heure de jeu. Vous pouvez utiliser le mode 60 i/s, mais cela se fera au détriment de la qualité graphique et avec une chauffe plus importante du téléphone.