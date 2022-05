Test Honor Magic 4 Lite 5G : un milieu de gamme parfaitement équilibré

Revenons rapidement aux caractéristiques techniques de cet écran qui délivre une résolution Full HD de 2388 x 1080 px, dans un rapport taille-écran de 94%. Les bordures sont très fines, hormis le bas de l’écran sur lequel empiète quelque peu le menton de l’appareil. En haut de la dalle, le capteur à selfie est intégré très discrètement.



Du côté du paramétrage de cet écran, il y a de quoi personnaliser l’affichage, en plus du réglage du taux de rafraîchissement évoqué plus haut. On trouve tous les paramètres de base : le mode d’affichage des couleurs, normales ou vives, ainsi que la température d’affichage, du froid au chaud, sans oublier la roue chromatique.



Et bien sûr, il est possible de personnaliser l’apparence de l’interface, dans une certaine mesure. Pour se faire, Honor met notamment à disposition des utilisateurs du Magic 4 Lite 5G cinq thèmes gratuits et quatre sets d’icônes. Parmi les autres réglages que l’on peut trouver, il y a évidemment la disponibilité du mode sombre.



Mais aussi l’option « Confort des yeux » afin de réduire la lumière bleue émise par l’écran, en permanence ou aux heures choisies, afin de limiter les difficultés d’endormissement. Plus étonnant, Honor propose une option « mode ebook » afin d’adapter l’affichage en niveaux de gris.