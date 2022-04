Test vivo V23 5G : un smartphone unique, mais toujours trop cher

L'écran couvre 128% du spectre sRGB et approche des 95% du DCI-P3. Les couleurs ne sont donc assez vives, même si elles ne sont pas tout à fait les plus précises du marché. Nous avons mesuré un delta E de 5,71 en sRGB (logique avec une couverture aussi étendue de ce gamut) et 3,78 du DCI-P3.

Le vivo V23 est un téléphone plutôt réactif. Même si les Redmi Note 11 Pro nous ont laissé une meilleure impression, notamment grâce à un taux d'échantillonnage et de rafraîchissement plus élevé, ce téléphone se défend bien et répond correctement à nos interactions.