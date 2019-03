Vers des "écrans pop-up" ? C'est ce que laisse penser ce brevet signé Oppo

De la caméra pop-up à l'écran pop-up ?

Un système mécanisé

À l'heure où chaque petit détail constitue unpour se différencier des concurrents, les constructeurs de smartphones n'hésitent pas à faire preuve d'ingéniosité et d'imagination pour sortir du lot. La tendance de l'encoche a régné sur l'année 2018, mais pour certains, l'heure est au changement et à l'innovation. Ainsi a-t-on observé l'arrivée des appareils mobiles à caméra pop-up.Le Vivo V15 Pro , le Vivo Nex et l' Oppo F11 Pro en arborent par exemple une, alors que le OnePlus 7, selon les rumeurs , pourrait lui aussi se joindre à la fête. Mais voilà qu'un brevet Oppo déposé le 19 octobre 2018 et publié le 1er février 2019, pousse leencore plus loin. Comme l'a repéré LetsGoDigital , les documents référencés auprès de la WIPO (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) reposent sur un « écran pop-up ».Il est en réalité difficile de vraiment qualifier ce type de produit. Selon les schémas disponibles, le système de ce téléphone portable reposerait sur un, lequel viendrait tomber sur les capteurs avant. L'utilisateur pourrait ensuite le déplier et le faire basculer derrière le terminal ou le fixer sur la partie supérieure dude sorte à prolonger l'écran principal.L'ensemble de la manipulation susmentionnée bénéficierait d'un. Autrement dit, l'utilisateur n'aurait pas à l'effectuer manuellement. Toujours est-il que ce brevet suscite la perplexité tant la valeur ajoutée du système paraît limitée. Mais rappelons-le : un brevet n'est qu'un brevet et n'a pas toujours vocation à se transformer en un produit abouti.