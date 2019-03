Le Oppo F11 Pro donne un aperçu de ce que sera le OnePlus 7

Crédits : Oppo

Une caméra pop-up en guise de grande nouveauté



Crédits : Oppo



Un rendu 3D du OnePlus 7. Crédits : OnLeaks

Une esthétique similaire, mais des performances supérieures

En effet,étant la société mère de, ce dernier emprunte énormément au design de ses smartphones. Le OnePlus 6T , par exemple, est une copie presque conforme du Oppo R17.Après un OnePlus 6 doté d'une grande encoche et un 6T lui préférant une « goutte d'eau », le prochain modèle du constructeur chinois devrait s'en défaire totalement. Mais contrairement à ce que laissaient supposer les premières fuites concernant le, il ne s'agirait pas d'un téléphone à glissière, mais plutôt d'uneAussi appelée « caméra contextuelle », celle-ci est logée dans la tranche haute de l'appareil et sort de son logement lorsque l'on souhaite prendre un selfie. Un système ingénieux (bien que disgracieux), qui permet à l'écran du Oppo F11 Pro d'occuperde la surface avant de l'appareil. Contrairement au téléphone de Oppo, le OnePlus 7 opterait pour une caméra avant décentrée.Pour autant, le OnePlus 7 ne devrait bien entendu faire qu'emprunter l'esthétique au F11 Pro, qui est un smartphone de moyenne gamme aux performances loin des exigences de OnePlus. SoC Helios P70, 6 Go de RAM, port microUSB... On est bien loin duqui équipera logiquement le prochain fer de lance de OnePlus et qui offre déjà des résultats impressionnants sur le Xiaomi Mi 9 Réponse dans quelques mois, donc. Si le constructeur s'en tient à son calendrier habituel, le