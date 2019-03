Oppo Realme 3 : un impressionnant smartphone à prix cassé pour les marchés émergents

© Oppo

Écran et modules photo de qualité

Un smartphone performant pour à peine plus de 100 euros

Source : The Verge

L'an dernier, l'entreprise chinoisea lancé sa marqueen Inde, afin de marcher sur les plates-bandes de Xiaomi et sa marque Redmi . Une initiative payante, qui pousse le constructeur à vouloir transformer l'essai.Ainsi, Oppo a annoncé le lancement de son nouveau smartphone,, à destination de l'Inde et des autres marchés émergents. Et le fabricant n'entend pas proposer un téléphone au rabais pour convaincre ses nouveaux utilisateurs.Tout d'abord, le Realme 3 affiche un, d'une résolution de 720p. Il est marqué par une encoche en forme de « goutte d'eau », qui laisse apparaître un module photo pour selfie de 13 mégapixels. Une résolutionà celle de l'appareil photo principal, situé au dos de l'appareil, qui est accompagné d'un capteur secondaire de 2 mégapixels. La face arrière du smartphone présente également une autre nouveauté : un capteur d'empreintes digitales.Côté moteur, on trouve un processeur MediaTek Helio P70 pour le marché indien et P60 en dehors. De plus, le Realme 3 embarque, ainsi que 3 à 4 Go de RAM. Enfin, le smartphone tourne sous Oppo ColorOS 6.0, le système d'exploitation du constructeur chinois, basé sur Android 9.0 Pie.Mais c'est côté prix que le Realme 3 fait la différence. Pour la version avec 32 Go de mémoire et 3 Go de RAM, comptez seulement 8 999 roupies indiennes, soit environ! Et pour ceux souhaitant un stockage deux fois plus important et 4 Go de mémoire vive, le prix s'élève alors à 10 999 roupies indiennes, soit environ. Une offre qui pourrait permettre à Oppo d'asseoir un peu plus sa position sur le marché mobile des pays émergents.