Le Oppo A7 est officiel : batterie de 4230mAh et Snapdragon 450 pour 200 €

Une batterie de 4230mAh

2018, année de? En tout cas, il n'aura échappé à aucun observateur que la marque chinoise a frappé très fort cette année avec des flagship au design fort audacieux (le Oppo Find X en tête). Alors afin de diversifier sa gamme, la marque lancera demain son: un smartphone d'entrée de gamme proposé à 200€.Le Oppo A7 reprend le design tout en écran du A7X, lancé en septembre dernier. Il s'agit d'un smartphone de 6,2 pouces doté d'une dalle IPS (1520 x 720) occupant pas moins de 88,3% de la face avant. À l'instar du OnePlus 6T , l'appareil dispose d'une encoche très discrète dite "en goutte d'eau".Sous le capot, c'est légèrement moins enthousiasmant. On retrouve le SoC Snapdragon 450 cadencé à 1,8 GHz avec un GPU Adreno 506 à 650 MHz, tout de même accompagnés de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne (extensible via Micro SD). Mais la véritable star, c'est sans aucun doute la gargantuesque batterie de 4230mAh qu'embarque le Oppo A7. À titre de comparaison, le Huawei Mate 20 Pro dispose d'un accumulateur de 4200mAh et nous y avions calculé une autonomie de 52h Au dos, Oppo place au centre de son A7 un lecteur d'empreintes digitales ainsi qu'un duo d'appareils photo 13+2 mégapixels ouvrant respectivement à f/2,2 et f/2,4. La caméra avant dispose d'un module grand-angle de 16 mégapixels ouvrant à f/2,0. L'appareil supporte les doubles SIM, dispose d'un port jack, se recharge par micro USB et dispose d'Android 8.1 avec la surcoupe maison ColorOS en version 5.2.Pour l'heure,, qui s'affiche à environ 200€ dans ses coloris vert, or et rose. Mais la Fnac commençant à distribuer les produits de la marque (et notamment le tout récent R17X), il y a de l'espoir de le voir débarquer dans l'Hexagone.