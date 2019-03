OnePlus 7 : les premiers rendus (non officiels) sont disponibles

Un smartphone avec une caméra rétractable ?

10 Go de RAM... mais pas de recharge sans fil ?

Source : Onleaks

Pour créer ces rendus 3D très détaillés, Onleaks s'est évidemment appuyé sur les quelques rumeurs qui circulent autour du prochainAinsi, à l'instar d'un Vivo V15 Pro , le prochain OnePlus 7 pourrait, pour une expérience de type all-screen . Pas question bien sûr de faire l'impasse sur la caméra frontale pour autant, et cette dernière serait ainsi, pour « popper » en cas de nécessité.Selon Onleaks, le futur OnePlus 7 disposera donc d'une, laquelle devrait proposer une version optimisée du système de déverrouillage Screen Unlock. À l'arrière, on retrouvera un tout nouveau capteur photo. Au bas du smartphone, un haut-parleur et une prise USB Type-C, laquelle prendra évidemment le pas sur la prise jack, une nouvelle fois absente ici.En ce qui concerne les performances de ce futur OnePlus 7, on évoque, avec peut-être une déclinaison boostée à 10 Go de RAM, comme c'est le cas du OnePlus 6T McLaren Edition À noter que le OnePlus 7 fera encore et toujours l'impasse sur la recharge sans fil, jugée pas assez efficace selon OnePlus.Rappelons au passage qu'en plus de ce OnePlus 7, qui pourrait être lancé dans le courant de l'été, le groupe chinois devrait également mettre sur le marché son tout premier smartphone compatible avec le réseau 5G.