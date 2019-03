Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, pas vraiment emballé par les smartphones pliables

© Colin Golberg pour Clubic

Un grand écran, oui, mais comment l'exploiter de manière pertinente ?

Des smartphones pliables chez Oneplus ? Pas de sitôt...

», indiquait cette semaine, co-fondateur deavant d'en venir au cœur du sujet.», a-t-il poursuivi. «», pointait le co-fondateur de la marque chinoise, spécialisée dans les smartphones premium à prix contenus.Des remarques que TrustedReviews semble plussoyer, dans une certaine mesure. Comme beaucoup d'autres médias, le site anglais n'a pas été en mesure de manipuler le Mate X de Huawei plus que quelques minutes. Malgré tout, les journalistes du site ont eu le temps de constater que l'expérience utilisateur du nouveau chouchou de Huawei mériterait effectivement un léger peaufinage.Sous Chrome, par exemple, le site note que lorsqu'une fenêtre est ouverte tandis que le terminal est plié, cette dernièreune fois l'appareil déplié en mode tablette. En revanche, si une fenêtre Chrome est lancée directement depuis ce même mode tablette, l'interface n'est alors accessible par défaut qu'en version de bureau, similaire à celle que l'on peut trouver sous Windows.TrustedReviews assure toutefois que le Mate X testé sur le salon barcelonais ne profitait que d'unede la surcouche Huawei destinée à propulser les ambitions pliables de la marque. L'expérience utilisateur finale pourrait donc être différente.Quant à l'épineuse question d'un, le consolateur du groupe se montre clair. «», a-t-il expliqué.», poursuit-il. «». Comme LG , OnePlus semble donc opter pour l'expectative. Une approchequi convient avant tout aux marques n'ayant pas nécessairement besoin de rivaliser sur le plan technologique avec Samsung. De par son positionnement sur le marché, et sa rivalité croissante avec le géant coréen d'un point de vue industriel, voilà un luxe que Huawei ne peut décidément plus s'offrir.