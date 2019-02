Finalement, LG ne lancera pas de smartphone pliable (pour l'instant)

LG prêt à lancer un smartphone pliable si besoin... mais pas maintenant

Ce sera (peut-être) pour plus tard. Alors que Samsung, Huawei ou encore Xiaomi ont d'ores et déjà annoncé, ou même présenté, des smartphones pliables de leurs cru, LG préfère pour sa part se ternir en retrait. C'est du moins ce que l'on apprend de Brian Kwon (responsable des divisions Mobile et TV chez pour la firme), qui s'est s'exprimé sur la question lors d'une conférence de presse tenue à Séoul.En clair, la position du constructeur coréen sur le sujet des smartphones pliables est simple. La marque se dit prête - sur le plan technologique - à en lancer un si le grand public le réclame, mais préfère pour l'heure s'attacher à améliorer sa position sur le marché au travers de mobiles plus conventionnels, tels que le LG V50 ThinQ (présenté au CES) ou le LG G8 ThinQ (attendu au MWC).", a notamment indiqué Brian Kwon. "(...).", a-t-il conclu.Voilà qui a au moins le mérite d'être clair.