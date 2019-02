Des photos volées du Huawei P30 révèlent un zoom optique 7,8x

Rendus promotionnels des Huawei P30 et P30 Pro © WinFuture

Jusqu'à quatre capteurs photos pour le P30 Pro

Un zoom optique annoncé jusqu'à 10x par la marque

Source : CNET

Huawei présentera ses prochains smartphones flagship le 26 mars à Paris mais la marque, comme ses concurrents, n'a pas su garder la surprise jusqu'au bout. Des photos promotionnelles ont fuité tout récemment sur le web et ont été récupérées par le site WinFuture . Elles dévoilent quelques unes des caractéristiques de l'appareil, notamment sur la partieLes visuels montrent que le P30 et le P30 Pro comportera troisphoto principaux mais que ce dernier modèle bénéficiera d'un quatrième3D, placé dans le prolongement du flash qui lui permettra de capturer les éléments d'arrière-plan et de générer un effet de flou artistique ou d'améliorer les expériences en réalité augmentée.Le P30 Pro adopterait un zoom optique 7,8x. La marque tease déjà unsur son prochain modèle phare, qui sera probablement possible grâce à un dispositif hybride. Le P30 lui aussi pourra bénéficier d'un zoom 4,7x alors que le P20 n'en possédait pas.Selon les spécifications inscrites au dos des appareils, le P30 et le P30 utiliseront des capteurs développés en collaboration avec, comme précédemment sur les smartphones du constructeur chinois.Les photos donnent également un aperçu complet du design de ces smartphones très attendus. On remarque l'absence d'un capteur d'empreintes à l'arrière et qui devrait être intégré sous l'écran à l'instar du Mate 20 Pro. L'encoche serait en forme de goutte d'eau autour du capteur photo frontal mais l'écran conserverait de fines bordures en haut et en bas de l'appareil.