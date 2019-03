OnePlus veut continuer de créer des flagships en 2019, rien d’autre

OnePlus assure ne pas souhaiter s'éparpiller

Le OnePlus 7, premier smartphone compatible 5G à être lancé au Royaume-Uni ?

Cette prise de parole intervient alors que l'ombre d'un doute plane quant aux plans depour 2019. Alors que l'on attendait de la marque qu'elle présente son OnePlus 7 au MWC de Barcelone , seuls deux prototypes d'appareils compatibles 5G ont été dévoilés. De quoi générer une situation confuse vis-à-vis du OnePlus 7 et de son positionnement sur le marché : s'agira-t-il bien du premier smartphone compatible 5G de OnePlus ? Ou est-ce que la marque prévoit plutôt de lancer un modèle 5G à part, reléguant ainsi le OnePlus 7 au rang de second couteau ?Si les voies de OnePlus demeurent impénétrables, Carl Pei a tenu à rassurer les aficionados de la firme. «», a-t-il déclaré.», a-t-il poursuivi en guise de réponse à TrustedReviews, lorsque le média l'interrogeait justement sur les plans de OnePlus en 2019.Le OnePlus 7 semble donc bien parti pour se décliner en deux versions, l'une compatible 5G, l'autre non. Une approche que Samsung a d'ores et déjà adoptée avec son récent Galaxy S10 Reste à savoir quand OnePlus dégainera sur le terrain de la 5G. Sur ce point Carl Pei semble plus loquace et surtout plus clair : OnePlus sera parmi les premiers mondiaux à se positionner sur ce marché et sera mêmeau Royaume-Uni.», a-t-il assuré. «». Les Britanniques sont désormais prévenus.