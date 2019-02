Une photo du OnePlus 7 sans trou ni encoche apparaît en ligne

Rendu 3D du OnePlus 7. Crédits : TechSpot



Voici à quoi ressemblerait le OnePlus 7. Crédits : Slashleaks

OnePlus 7 : un smartphone tout en écran et sans encoche

Slashleaks a mis en ligne une image de ce que pourrait être le. Un design qui évoque sans mal le premier prototype que l'on avait pu apercevoir le mois dernier Alors que ses concurrents - et notamment Samsung avec les Galaxy S10 - prêtent allégeance aux écrans poinçonnés, OnePlus opterait pour un écran à glissière.Ce faisant, lepourrait disposer d'un écran couvrant une surface beaucoup plus importante à l'avant. Pour rappel, le OnePlus 6T et son encoche "en goutte d'eau" offrait un ratio écran-corps de près de 86%. Le Xiaomi Mi Mix 3 ( lire notre test ), par exemple, dispose d'un ratio de 93,4% grâce à son mécanisme coulissant.Sauf surprise, OnePlus ne devrait pas nous parler du OnePlus 7 lors du Mobile World Congress qui ouvrira ses portes lundi 25 février. Présent sur le stand Qualcomm, le constructeur devrait en revanche nous faire la présentation d'un smartphone 5G qui pourrait être dédié au