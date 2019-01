OnePlus 7 : un premier leak montre un smartphone sans encoche à slider

Pas de notch pour le OnePlus 7



Un premier rendu 3D du prétendu OnePlus 7 sans encoche. © TechSpot

En 2019, les constructeurs de smartphones devront faire leur choix : conserver une encoche problématique ? Opter pour un écran percé à l'instar du Galaxy S10 ? Ou se reposer sur un système à glissière comme le tout récent Xiaomi Mi Mix 3 Pour, le choix semble déjà fait. D'après une première photo volée, le OnePlus 7 disposera d'un écran aux bords extra-fins et d'un système de slider laissant apparaître ses modules photo avant.C'est en tout cas ce que laisse entendre un leaker chinois (inconnu au bataillon) répondant au nom de Chnlyk sur le site Coolapk.com Sur cette photographie, on remarque qu'unest disposé à la droite d', mais portant lui aussi la griffe «» - le motto de OnePlus. Les deux mobiles sont enchâssés dans d'épaisses coques en plastique, chose qui se fait souvent lors de présentationsOn remarque particulièrement que, disposé à la gauche de l'image, ne dispose d'aucun module photo avant, mais que la coque en plastique est plus épaisse sur le dessus,pour le faire apparaître. Contrairement au Xiaomi Mi Mix 3, on remarque que ce serait le dos de l'appareil qui coulisserait, et pas l'écran.Du reste, ce rendu partagé par TechSpot (ci-dessous) laisse entrevoir un smartphone aux courbes particulièrement attrayantes et des bordures réduites à leur minimum.Mais comme le signale le site spécialisé, la prudence est de mise., et l'on remarque que la date et l'heure affichées sur chaque appareil sont dissemblables. Étrange pour deux smartphones de démonstration connectés au même réseau Wi-Fi.Outre cette première indiscrétion, Android Police a également remarqué que Oppo, la société mère qui possède la marque éponyme et OnePlus, venait de, qui délivre notamment les certifications pour la recharge sans-fil des smartphones.Une technologie qui était jusqu'à présent absente des smartphones de la marque, mais qui pourrait donc bien pourvoir les futures références de Oppo et de OnePlus.