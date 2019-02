OnePlus se fraie une place dans le top 5 des vendeurs de smartphones aux USA

Crédits : OnePlus

Des ventes en hausse de 249%

D'après IDC (via Android Authority ),a connu une année 2018 inespérée aux États-Unis. Grâce au concours de T-Mobile qui a distribué le OnePlus 6T, la marque chinoise devient l'un des cinq plus gros vendeurs de smartphones à plus de 500$ du territoire.S'il a toujours été possible ou presque d'acquérir un OnePlus au pays de l'Oncle Sam, il fallait passer par la case importation. Aussi la marque pâtissait d'un déficit de notoriété important avant que T-Mobile, le troisième plus gros opérateur de télécoms du pays, n'accepte de distribuer le OnePlus 6T.Aussi OnePlus a récemment confessé que. Autant dire que plus personne n'ignore que la firme de Shenzhen existe, et qu'elle produit d'excellents terminaux à un prix contenu.L'avenir de OnePlus semble ainsi pavé d'or, et il ne fait aucun doute que le bilan 2019 sera tout aussi reluisant pour l'entreprise. Si tant est que les clients américains aient été satisfaits de leur achat, il y a fort à parier que les prochains smartphones du groupe connaîtront un succès tout aussi retentissant.Ça tombe bien, puisque OnePlus devrait figurer parmi les premiers constructeurs à proposer un mobile compatible 5G. Celui-ci sera d'ailleurs visible en 25 au 28 février au Mobile World Congress de Barcelone.