Vivo Nex 2 : des images officielles du smartphone à double écran

Le Vivo Nex 2 en quelques rendus officiels

Encore peu d'infos sur la fiche technique

Il y a quelques jours, on découvrait les premiers indices concernant le nouveau Vivo Nex 2 , un smartphone doté de deux écrans. En effet, plutôt que de multiplier les capteurs photo, de proposer un énième système de clapet motorisé ou de retravailler le système d'encoche, Vivo a décidé de s'attaquer à un nouveau segment (pas forcément inédit) : le double écran.Ainsi, le nouveau Vivo Nex 2 dispose d'un design somme toute très originale, puisqu'en plus d'un large écran borderless, sans encoche, sans bouton et sans capteur photo, le dos du smartphone accueille lui aussi un autre écran tactile, légèrement plus compact.De cette manière, l'utilisateur peut profiter d'un plein écran pour ses contenus multimédia, ainsi que d'un triple capteur photo, qui servira aussi bien pour les photos de paysage, que pour les selfies ou la visioconférence. Libre à l'utilisateur d'utiliser le smartphone dans le sens qu'il préfère, en profitant d'un très large écran, ou d'une dalle tactile légèrement plus réduite.A l'heure actuelle, on en connait pas encore toutes les caractéristiques techniques de ce nouveau modèle, qui intégrera un capteur d'empreintes directement sous l'écran, comme le OnePlus 6T. De même, le constructeur devrait faire la lumière sur le «» entourant le capteur photo, qui pourrait permettre notamment la modélisation 3D.Reste à savoir maintenant si ce modèle, plutôt alléchant sur le papier, s'avérera aussi agréable à regarder qu'à utiliser. Réponse dans quelques semaines avec la présentation officielle de ce, qui pourrait tout à fait rester exclusif au marché chinois.