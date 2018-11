Le Vivo Nex 2 (avec ses deux écrans !) fuite en images

Deux écrans pour le prochain Vivo Nex 2

Deux écrans... mais pourquoi faire ?



via Weibo

Source : The Verge

Les images ont fuité et on connaît dès à présent le design du prochain smartphone Vivo. Des caractéristiques qui confirment la poursuite du fabricant chinois sur sa lancée. À l'instar du Nubia X , le prochaindevrait donc disposer de deux écrans. De cette manière, l'utilisateur va pouvoir profiter de son smartphone en toute circonstance, avec une face avant dénuée de tout capteur/encoche/bouton et une face arrière dotée d'un triple capteur photo, qui pourra tout à fait être utilisé pour les selfies. À noter que, comme sur le OnePlus 6T , le capteur d'empreintes digitales serait placé sous l'écran principal.Ainsi, à l'avant, on profitera, parfait pour profiter pleinement de ses applications favorites, des jeux ou des contenus multimédias. En retournant le smartphone, on accède à un second écran tactile, surplombé par un triple capteur photo et un mystérieux «». Ce dernier, cerclé de LED, devrait permettre de modéliser une carte 3D des alentours et serait donc parfait pour la réalité augmentée.Un design plutôt étonnant (mais pas inédit) de la part de Vivo, qui permettrait donc de capturer des photos, mais aussi des selfies, depuis le triple capteur principal, étant donné que le smartphone est dénué de toute forme de caméra frontale.Bien sûr, aussi « révolutionnaire » soit-il, ce concept de smartphone à deux écrans pose également son lot de questions. Quid de? A-t-on vraiment envie de poser son smartphone directement sur l'écran ? Quel est l'intérêt de disposer de deux grands écrans ?À l'heure actuelle, seul le youtubeur MrWhosTheBoss semble être en mesure d'y répondre, ce dernier ayant eu accès au smartphone en avant-première. De nouvelles informations concernant cedevraient être diffusées dans les prochains jours.