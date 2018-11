Mesures des DAS smartphones au 1er semestre 2018, l'ANFR distribue les mauvais points

2 téléphones portables retirés du marché, dont un mobile Orange

L'mène une mission de contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques et de surveillance du marché. À ce titre, l'établissement public publie, tous les six mois, les résultats des(Débit d'absorption spécifique) des téléphones portables commercialisés en France. Le public peut ainsi toujours rester informé sur son exposition aux mobiles.Le 28 novembre, l'AFNR a distribué les bons points en annonçant que des 51 téléphones portables contrôlés dans différents points de vente en France, 43 ont un DAS conforme à la réglementation,(Watt par kilogramme). Lesrestants ont tous dépassé cette valeur.Parmi les téléphones rattrapés par la patrouille, ledu constructeur chinois TP-Link et le, qui pointaient respectivement à 2,52 W/kg et 2,1W/kg, ont été, et les exemplaires vendus ont été rappelés.Six autres mobiles, tous mesurés au-delà de 2 W/kg, ont subi une mise à jour logicielle permettant désormais leur commercialisation grâce à une réduction de leur puissance. C'est le cas des modèles suivants :(passé de 2,11 W/kg à 1,45 W/kg),(de 2,05 W/kg à 1,41 W/kg),(de 2,04 W/kg à 1,58 W/kg),(de 2,46 W/kg à 1,66 W/kg),(de 2,13 W/kg à 1,46 W/kg) et(de 2,44 W/kg à 1,34 W/kg).