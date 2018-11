AliExpress met en orbite une station spatiale à l’occasion du Single Day

Single Day : le jour des célibataires

Réglez votre alarme : si la fête des célibataires est localement le 11 novembre, en France, l'événement commercial débutera le 10 novembre à partir de 14 heures.

Préparez vos achats en pré-commande : dès le mercredi 7 novembre, vous pourrez pré-réserver les produits et valider votre panier une fois l'opération en cours.

Soyez vigilants : appliquez bien l'ensemble des conseils que nous vous avons donnés dans notre guide d'achat AliExpress. Vérifiez la note et les appréciations du vendeur, évitez les paiements par virement Western Union, et privilégiez la livraison par les services postaux chinois.

Téléchargez l'application AliExpress pour accéder à l'ensemble du catalogue AliExpress depuis votre smartphone

Le Single Day aurait été lancé en 1993 par une poignée d'étudiants de l'université de Nanjing. Le 11 novembre a été choisi pour sa symbolique, enchaînement de 1 dans la date - 11/11 - représentant à merveille le célibat. Le Single Day est ainsi devenu l'occasion de sortir entre amis, faire la fête ou du shopping. La tradition veut aussi que les célibataires se régalent à manger des bâtonnets de gressin frits, par paires de deux ou quatre bâtonnets.Si cette fête n'a rien d'officiel, Jack Ma - le fondateur du groupe, détenteur du site AliExpress - y a vu une belle occasion pour attirer les foules avides de shopping. En 2009, il lance ainsi une vente en ligne massive qui dépasse toutes ses attentes. Suite à ce galop d'essai, le 11/11 Global Shopping Festival devient une véritable institution en Chine. En 2017, le site AliExpress a ainsi réalisé plus de 25 milliards de dollars de ventes en 24 heures seulement.Au rang des produits les plus appréciés, on trouve les smartphones Xiaomi et Huawei. Des produits de marques comme Mattel, Fisher Price ou Converse s'arrachent sur les étalages virtuels des sites du groupe Alibaba. Il faut dire que le festival des célibataires est l'occasion de voir les prix baisser jusqu'à 70%.Chaque année,se surpasse pour faire connaitre son Global Shopping Festival. Pour 2018, le groupe de Jack Ma a frappé fort en plaçant en orbite une mini-station spatiale. Nommé- le Pot de Bonbons - l'engin a été lancé le 25 octobre par une fusée Longue Marche depuis Taiyuan.Actuellement en orbite autour de notre belle planète bleue,file à plus de 27 000 km/h, attendant le début du festival marketing du 11 novembre. Cette opération vise à capter un large public hors des frontières de Chine.Wang Mingqiang, Directeur Général d'AliExpress, précise que «».Plus que quelques jours à patienter avant le lancement du