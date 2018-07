Le siège gaming AKRACING Nitro rouge à 199 euros

Etat de siège

Confort et ajustabilité

Modifié le 10/07/2018 à 16h18

Une fois encore, c'est chez Cdiscount qu'il faudra aller trainer vos guêtres virtuelles si vous souhaitez profiter de ce bon plan. Vous pourrez ainsi découvrir que ce siège de bureau gamer, l'AKRACING Nitro, est désormais disponible pour 199 euros, au lieu de ses 329 euros habituels. Une économie qui se monte tout de même à prêt de 40%, ce qui est loin d'être négligeable.Cdiscount oblige, préparez-vous à bénéficier de la livraison gratuite ainsi que du paiement en plusieurs fois si vous êtes éligibles. Sachez cependant que les livraisons se feront au plus tôt le 12 juillet prochain.Lorsque l'on passe de longues heures devant son PC ou sa console, il est important d'être assis correctement. Il faut veiller en permanence à sa posture, sous peine de subir d'intenses douleurs à la nuque et dans le dos. Ces désagréments peuvent aussi être évités en veillant à la qualité de son assise. Et c'est là que le siège de bureau AKRACING Nitro intervient.Spécialement étudié pour proposer une assise confortable, ce siège propose aussi de nombreux points de soutien pour vous aider à tenir votre posture lors de vos longues sessions de jeu, ou votre travail quotidien. Il dispose de deux coussins ajustables pour vos lombaires ou votre nuque, ainsi que d'accoudoirs qu'il sera possible de régler à la hauteur désirée. Il peut aussi s'incliner à 180 degrés, et pourra supporter une charge de 150 kilos.