Westworld reviendra pour une saison 4 sur HBO

Le techno thriller Westworld poursuivra sa route

Et ce malgré des audiences en chute libre.Passée du western teinté de science-fiction étrange à techno thriller urbain plus assumé durant sa saison 3 (toujours en cours de diffusion d'ailleurs, le 8et dernier épisode arrivera début mai), la sériereviendra officiellement pour une nouvelle saison sur HBO (et OCS en France).La décision n'est pas très étonnante étant donné la popularité du show - qui a la lourde tâche de faire office de série poids lourd pour combler l'absence d'une certaine-, et ce même si les audiences de ce nouveau départ sont beaucoup plus basses que celles des saisons précédentes. On parle en effet d'une chute de 57 % de spectateurs devant le premier épisode de la saison 3 comparé au premier épisode de la saison 2.L'intrigue qui se déroule pour la première fois en dehors du parc divise (à commencer par votre serviteur, qui ne sait pas trop quoi penser de cette saison), et il faudra attendre au minimum un an avant de connaître la direction que la saison 4 prendra. Reste également à savoir quels membres du casting cinq étoiles (Evan Rachel Wood, Thandie Newton, and Jeffrey Wright, Tessa Thomspon, Aaron Paul ou encore Vincent Cassel) seront de retour.