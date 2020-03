250 épisodes de l'émission Strip-Tease en accès libre sur Internet

Crédits rtbf.be

Strip-Tease : 250 épisodes à (re)voir gratuitement

« Les aventures de la famille De Becker », « Marchand de Tapie »...

En France, des groupes télévisuels comme Canal+, Orange, Free et SFR proposent leurs chaînes en clair durant le confinement. En outre-Quiévrain, chez nos amis belges, la RTBF a mis à disposition du public une partie des épisodes de Strip-Tease (le célèbre « magazine qui vous déshabille ») à voir ou à revoir gratuitement par l'intermédiaire de sa plateforme Auvio Pour voir tous les épisodes sur le site, vous devez utiliser ou créer un compte. Même si la plateforme est hébergée en Belgique, il n'est pas nécessaire de disposer d'un VPN pour visualiser l'ensemble des contenus.Strip-Tease est une émission franco-belge qui a été créée en 1985 par la RTBF et qui est arrivée sur les écrans français au début des années 1990 sur France 3. Le but ? Traiter des sujets "pris dans les faits de société".En tout et pour tout, ce sont donc 250 épisodes (d'une durée de 15 minutes chacun) que vous pourrez regarder. Parmi ces épisodes, vous retrouverez « La croisade pâtissière de Georges Le Gloupier » (focus sur le célèbre entarteur Noël Gaudin), « Les aventures de la famille De Becker » (épisode qui a inspiré le film français Les Tuche) ou encore « Marchand de Tapie » (reportage en Wallonie sur une école Tapie à l'effigie du célèbre homme d'affaires français).Pour ceux et celles qui souhaitent voir ou revoir les épisodes cultes de la version française de l'émission, en voici 85 dont le premier intitulé « La soucoupe et le perroquet ».Le dernier épisode datant de 2012 s'intitule « Recherche Bergère désespérément ». Une équipe de journalistes avait suivi une famille d'agriculteurs du Pas-de-Calais dont les grands-parents cherchaient à caser leur petit-fils prénommé Damien.