La saison 4 de la Casa de Papel s'offre un trailer sur Netflix

Au secours de Nairobi

Source : Entertainment

La quatrième saison du show à succès sera disponible sur la plateforme le 3 avril prochain.Le trailer s'ouvre sur des images du gang de braqueurs cherchant à sauver Nairobi (Alba Flores), entre la vie et la mort après s'être fait tirer dessus à la fin de la dernière saison.Une période plus que compliquée pour la bande, qui devrait également devoir faire face à la présence d'un ennemi au sein de ses rangs. On vous laisse regarder, en attendant le mois prochain.