La prochaine saison de Westworld débutera mi-Mars… aux Etats-Unis

Événements catastrophiques et robotisation des humains

Casting étoffé

Source : TheVerge

Après deux ans d'attente, la saison 3 desera disponible le dimanche 15 mars 2020, aux États-Unis. Malheureusement pour nous, elle ne comportera que huit épisodes...Une très courte vidéo publiée en ligne liste différentes catastrophes ayant frappé la Terre entre 2019 et 2037. En 2059, une nouvelle «», un événement présenté comme critique, se produit dans le système principal... On remarque par ailleurs que la première date de la liste est une référence directe au commencement des manifestations à Hong Kong, en juin 2019.De nombreuses interrogations sont ainsi soulevées par cet énigmatique trailer. On sait déjà que la prochaine saison ne comportera que huit épisodes, et devrait développer la thématique du « Nouveau Monde ». En outre, Delos Corporation ne devrait plus être la seule société protagoniste, une seconde entreprise entrant dans la danse : Incite.Nous retrouverons les visages familiers de la série (Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, etc.), casting rejoint par d'autres jolis noms : Aaron Paul () ou encore Vincent Cassel. Il faudra attendre le 15 mars prochain pour découvrir l'avenir dystopique imaginé par Jonathan Nolan...