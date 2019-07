Les Gremlins sont de retour dans une série préquelle

Les secrets du Mogwai révélés dans une série animée

Quand ? Où ?

Source : Engadget

En 1984, les spectateurs du monde entier découvraient le film, réalisé par, mettant en scène le petit Gizmo, mais aussi ses frères et sœurs autrement plus malveillants.Dans le courant de l'année 2020 (si tout va bien), ceux qui ont adoréetvont donc pouvoir découvrir,En effet, la série «» sera découpée en une, de trente minutes environ, et la première saison nous emmèneraIl s'agira donc d'un, dans lequel on découvrira, récupéré ensuite par Randall Peltzer, puis ramené aux Etats-Unis.Mr. Wing sera alors âgé de dix ans dans la série animée, et vivra diverses aventures avec, mais aussi avec Elle, une jeune voleuse de rue. Leur objectif :La série «» devrait être disponible sur, qui sera lancée dans le courant de l'année 2020. Evidemment, si le succès est au rendez-vous, une saison 2 sera envisagée.