The Witcher : le tournage de la série pour Netflix est bientôt terminé

Le tournage de The Witcher est (presque) terminé

En effet, entre une fête de fin de tournage le 24 avril dernier ou encore une réalisatrice qui poste un «» sur Instagram, difficile de ne pas deviner que le tournage deest en passe d'être bouclé. Il resterait simplement quelques scènes à tourner, sans oublier bien sûr tout le travail à venir en post-production.Au générique de ce, on retrouvera Henry Cavill (en tant que Geralt de Riv), mais aussi Freya Allan, Jodhi May ou encore Adam Levy. La plupart des scènes de cette première saison à venir ont été tournées en Hongrie.Rappelons que la sériesera disponible sur Netflix «», selon les récentes déclarations de Ted Sarandos, le Responsable du contenu de la plateforme. Plus que quelques mois à patienter donc.