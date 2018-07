Bientôt une série TV Halo, avec Showtime

Modifié le 27/07/2018 à 13h53

Aujourd'hui franchise incontournable de l'univers Xbox, la saga Halo a vu le jour en novembre 2001, à l'occasion du lancement de la toute première Xbox. Après Halo 5 Guardians en fin d'année 2015, les fans ont désormais le regard tourné vers un certain Halo Infinite , officialisé durant le dernier E3 à Los Angeles. Ces derniers vont également pouvoir profiter de leur licence favorite via Showtime, puisque la chaîne de télévision vient de commander une saison de 10 épisodes, inspirée de la saga Halo.Dans cette adaptation,(titre provisoire) se déroulera dans l'univers créé en 2001, marqué par le conflit au 26e siècle entre l'humanité et une menace extraterrestre appelée l'. Kyle Killen (Awake) sera producteur exécutif, auteur et showrunner. Rupert Wyatt (La Planète des singes : Les Origines) réalisera plusieurs épisodes d'une heure et sera aussi producteur exécutif de cette série, dont la production commencera début 2019.», a indiqué Kiki Wolfkill, directrice de Halo Transmedia chez 343 Industries. «. »La série Halo sera produite par Killen, Wyatt et Scott Pennington, ainsi que Justin Falvey et Darryl Frank pour Amblin Television. La série sera distribuée dans le monde par CBS Studios International. Rappelons au passage que les fans de jeux vidéo, également adeptes de séries TV, ont rendez-vous le 26 octobre prochain pour découvrir la saison 2 de Castlevania sur Netflix.