Séries : le piratage a des effets bénéfiques pour les productions

De façon plus détaillée, les trois chercheurs coréens ont analysé et étudié les relations entre l'audience américaine d'une vingtaine de séries télévisées (comme Lucifer, Arrow, Supernatural, Blacklist et autres), l'engagement et les tendances de recherche sur Twitter, Google et YouTube, ainsi que les téléchargements effectués via le réseau BitTorrent, pour se faire une idée la plus précise possible de l'effet du piratage sur ces programmes.