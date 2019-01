RTX 2060, AMD Ryzen, TV OLED enroulable : le meilleur du CES 2019

Dell Alienware Area-51m : monstrueusement vôtre...

Asus ROG Mothership : un « hybride » gamer transportable de 17 pouces

Les prochains Ryzen, on a hâte de les tester

Les GeForce RTX 2060 : le ray tracing (presque) accessible

Philips : un moniteur extra large qui laisse rêveur

La TV OLED enroulable hors de prix de LG

NVIDIA G-SYNC qui prend en charge FreeSync

L'Eye Tracking débarque dans les casques de VR HTC

LG encore : son vidéoprojecteur laser ultra-courte focale

WTF ? Peut-être. Qui fait rêver ? C'est certain. La litière autonettoyante

BONUS : la pique du DG de NVIDIA qui considère que les perfs des Radeon d'AMD sont « pourries »

Chaque année, le(CES) est la grand-messe incontournable du secteur des nouvelles technologies. Plusieurs jours durant, des milliers de personnes se retrouvent à Las Vegas pour découvrir quels produits électroniques rythmeront l'année qui suit.L'édition 2019 n'a pas déçu : de la TV LG enroulable à la litière autonettoyante de PurrSing en passant par l'ordinateur portable Dell Alienware Area-51m, tour d'horizon, matérialisé sous la forme d'un "Best Of" Clubic, des innovations du salon.Présenté par la marque Dell comme l'ordinateur portable le plus puissant du monde, l'Alienware Area-51m doit cet argument marketing à son processeur Core i9-9900K « pleine taille », habituellement intégré aux ordinateurs de bureau. Le reste de ses caractéristiques, disponibles sur cet article complet , se veulent plus que séduisantes. Sortie prévue le 29 janvier prochain. Mais attention : votre porte-monnaie, vous devrez préparer.Le nouvel hybride du constructeur taïwanais Asus a clairement fait sensation de l'autre côté de l'Atlantique. En témoigne sa fiche produit plutôt qualitative sur le papier : écran de 17,2 pouces en 1080p, CPU Intel Core i9-8950HK et GPU Nvidia RTX 2080. Facile à transporter ? Ce n'est pas une Surface non plus, plutôt un écran 17'' tout-en-un de 4.7 kg ; un beau bébé donc.Lisa Su, le PDG d'AMD, a tenu une conférence dans laquelle ont été livrés quelques détails sur les prochains processeurs Ryzen, dont la date de sortie aura lieu dans le courant du mois de juin 2019. Espérons que ces nouvelles références fassent sensation comme la génération précédente. Nous vous invitons à parcourir cet article pour en apprendre davantage.Ca y est les tant attendues GeForce RTX 2060 ont été annoncées par NVIDIA. Les joueurs pourront donc accéder auà un prix un peu plus abordable, une bonne nouvelle en ce début d'année alors qu'on annonce déjà des performance comparables à celles des GeForce 1080. Retrouvez l'annonce ici. Après les télévisions aux dimensions gargantuesques, place aux moniteurs extra larges : Philips n'a pas fait dans la demi-mesure en exhibant son écran d'ordinateur IPS de 32 pouces, dont la définition atteint les 4K (3840 x 2160). Sans parler du Brillance, un autre écran... incurvé et encore plus grand, de 49 pouces exactement.OLED, enroulable et onéreuse : voilà comment résumer, en trois mots seulement, le dernier téléviseur tout droit sorti des usines de l'entreprise LG. Prévue pour la seconde moitié de l'année 2019 , cette TV compatible Dolby Atmos coûtera la coquette somme de 8000 dollars environ, selon certaines estimations.Lors du CES, Nvidia a annoncé qu'il permettait dorénavant à certaines références d'écrans FreeSync (une technologie portée par AMD, son grand rival), de communiquer avec sa technologie G-Sync. Une première , qui prendra normalement acte le 15 janvier 2019.HTC Corporation a levé le voile sur deux nouveaux casques de réalité virtuelle, baptisés HTC Vive Pro Eye et HTC Vive Cosmos . Si ce dernier faisait l'objet de nombreuses rumeurs pour une présentation lors du salon, le premier s'avère être une surprise. Et pour cause, les équipes de la firme asiatique y ont intégré une technologie, ou suivi du regard, inédite pour ce dispositif de la marque.Présenté dans un communiqué de presse en décembre 2018, le CineBeam Laser 4K, rétro projecteur à ultra-courte focale du groupe LG, a cette fois-ci profité du CES pour s'illustrer au travers de démonstrations IRL. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont plutôt impressionnants Le(CES) est également une fenêtre médiatique intéressante pour lesà l'origine de concepts originaux : c'est par exemple le cas de PurrSong, derrière la litière autonettoyante et connectée intitulée LavvieBot. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet, rendez-vous ici NVIDIA et AMD ont incontestablement animé cette édition 2019 du CES. Chacun à leur manière. Mais le PDG de la première entreprise, en la personne de Jensen Huang, a ajouté son petit grain de sel en critiquant ouvertement la Radeon VII de son concurrent , dont les performances ont été qualifiées de