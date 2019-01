CES 2019 - LavvieBot : la litière autonettoyante pour les geeks (et leur chat)



N © PurrSong

La fin du calvaire du nettoyage affreux de la litière !

Une litière connectée

Cettenommée LavvieBot , nous la devons à la société PurrSong. Comme son nom l'indique, elle peut se nettoyer automatiquement, et même se remplir à nouveau toute seule.Ainsi, tout le travail qui consiste à enlever une par une les déjections de votre animal sera fait en un claquement de doigts. L'entreprise appuie sur, car les chats peuvent rapidement être stressés si ce n'est pas correctement fait. Pire encore, ils présentent un risque non-négligeable de développer des infections urinaires.Ainsi, vous pouvez la programmer pour lui demander de nettoyer le tout à intervalles réguliers, soit entre toutes les 20 minutes et toutes les heures. Despasseront alors dans le bac pour retirer les saletés laissées par votre compagnon à quatre pattes. Lorsqu'il ne restera qu'une faible quantité de litière après plusieurs passages des pelles en question,automatiquement. Avant cela, vous devrez tout de même remplir le bac prévu à cet effet, d'une capacité maximale de 6,5 litres.L'acheteur de cette machine bien pratique aura tout de même un peu de nettoyage à faire. PurrSong estime que LavvieBot aura besoin d'être entretenu environ(estimation valable pour un seul chat). Ce n'est bien évidemment pas grand chose par rapport à l'entretien que demande une litière classique au quotidien.Enfin, vous pourrez aussi télécharger l'application PurrSong sur votre appareil iOS ou Android. Elle enverra des notifications à l'utilisateur afin que ce dernier soit au courant des différentes statistiques (remplissage, nettoyage...) au sujet de la litière. Un appareil bien pratique qui sera disponible en mai 2019 via le site de crowdfunding Indiegogo