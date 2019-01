CES 2019 - Selon le PDG d'NVIDIA, les performances du Radeon VII d'AMD sont « pourries »

Une Radeon VII « décevante » pour le PDG d'NVIDIA

AMD se montre plus aimable, mais pas moins offensif

Source : The Verge

Cevoit les deux principaux fabricants de carte graphique présenter leurs dernières nouveautés.a dévoilé la RTX 2060 , une version plus abordable de sa dernière architecture, ainsi que l'introduction de sa RTX 2080 sur les ordinateurs portables gaming.a quant à lui présenté la Radeon VII , dernière évolution de sa gamme de processeurs graphiques.Lors d'une table ronde organisée après les différentes annonces d'NVIDIA, son fondateur et PDG Jensen Huang a été interrogé sur les dernières nouveautés annoncées par AMD. Et comme à son habitude, il n'a pas pu s'empêcher deson concurrent.Jensen Huang a qualifié cette nouvellede «» et affirmé que la RTX 2080 «». Le PDG est allé beaucoup plus loin en affirmant aux journalistes présents que ses «».La présidente d'AMD a été invitée à répondre aux attaques de son meilleur ennemi, mais Lisa Siu refuse catégoriquement de rentrer dans une guerre de bons mots, précisant que M.Huang n'avait «».Mme Siu a préféré déplacer le débat vers le ray tracing , la technologie mise largement en avant par NVIDIA, permettant de gérer plus finement la lumière dans l'espace 3D : «».AMD souhaite visiblement se concentrer sur les performances de sesavant d'y intégrer prématurément des technologies supplémentaires. On peut y voir également une critique de son adversaire, émise l'air de rien, dans un style nettement plus policé.