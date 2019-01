CES 2019 - Dell dévoile son monstrueux Alienware Area-51m

Le Alienware Area-51m : une machine surpuissante attendue fin janvier sur le marché

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

C'est en effet un« pleine taille », normalement destiné aux PC de bureau, quea décidé d'intégrer à la déclinaison la plus haut de gamme de son. Un délire d'ingénieur qui permet au laptop de profiter de 8 cores/16 threads, 3,6 GHz en fréquence de base et 5 GHz en mode boost, pour(en lieu et place des 45 Watts consommés par le i9-8950HK, habituellement choisi pour propulser des PC portables déjà très performants).Bien entendu, la présence d'un tel CPU soulève un certain nombre de questions, à commencer parchoisi par Dell et baptisé Cryo-Tech 2.0. D'autant que le Core i9-9900K n'est pas connu pour être le plus frais des processeurs estampillés Intel et que les utilisateurs de l'Area-51m auront tout loisir d's'ils le souhaitent. Dell assure croire très fort en son système de dissipation, on leur donnera le bénéfice du doute en attendant les premiers tests.Grandes interrogations mises à part, la nouvelle coqueluche du constructeur texan profite de son lot de(on monte ici en gamme jusqu'à la RTX 2080), d'un maximum de(en 2 400 MHz) et de(au format M.2) sur les déclinaisons les plus coûteuses. Côté écran, la marque a fait le choix d'une dalle 1080p de(60 ou 144 Hz, au choix), flanquée de bordures amincies. La 4K est également disponible, mais en option. Dell précise en outre que les différents écrans disponibles à la carte sur l'Area-51m sont tous compatibles G-Sync.Difficile enfin de ne pas évoqueradoptée par Dell sur cet appareil. Le constructeur précise en effet qu'il sera possible de remplacer la majorité des composants de l'Area-51m. GPU, CPU ou encore batterie, seront ainsià l'avenir, au moyen de modules spécifiques vendus par la marque.Largement pourvu en LEDs RGB, l'Alienware Area-51m est attendu sur le marché le 29 janvier prochain,