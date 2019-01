CES 2019 : AMD lancera la troisième génération de CPU Ryzen l’été prochain

Les processeurs 7 nm d'AMD seront prêts cet été



Lisa Su présente un processeur Ryzen 3000. © AMD



Les Ryzen 3000 n'arriveront pas sur le marché avant le Computex de juin prochain. © AMD

Une allocution bien plus largement dédiée à l'annonce de la Radeon VII , le nouveau GPU haut de gamme d', censé marcher sur les plates-bandes de la RTX 2080 de Nvidia.C'est ce qu'a annoncé sur scène Lisa Su, et qui nous confirme à demi-mot un lancement prévu pour le prochain Computex en juin prochain. Les processeursaussi bien que les nouveauxsont concernés par cette fenêtre de sortie.Aussi, concernant Ryzen, AMD annonce que sa nouvelle génération de puces sera bien capable de gérer le, et sera également compatible avec le socket AM4. De plus, ces nouveaux CPU Ryzen conservent l'architecture modulaire Zen 2, ce qui permet au fondeur de combiner plusieurs puces ensemble, même si elles sont gravées à des finesses différentes. Très concrètement, cela permettra surtout à AMD de conserver ses tarifs dans la tranche basse - ce qui devrait bien embêter un certain Intel dont les prix ne cessent de monter.Et puisque l'on parle d'Intel, Lisa Su s'est livrée hier à un petit comparatif entre un processeur Ryzen 3000 doté de 8 cœurs et de 16 threads face à l'Intel Core i9-9900K sur Cinebench.contre 2040 points et 179,9 W pour le processeur concurrent.Enfin sur Forza Horizon 4 depuis un ordinateur équipé du même processeur Ryzen 3000 et de la Radeon VII flambant neuve, le jeu tournait impeccablement à plus deen 4K avec tous les détails poussés à fond.Une présentation plutôt liminaire donc, qui laisse néanmoins entendre que AMD tient fermement la corde sur cette génération de processeurs.