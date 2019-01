CES 2019 | Asus dévoile le ROG Zephyrus S GX701, sa "Surface" gamer de 17"

La Surface pour gamers signée Asus

Si votre rêve secret était de profiter d'un jour d'un produit type Microsoft Surface dédié au gaming, alors Asus vient peut-être de réaliser votre souhait en présentant au CES 2019 son. Il s'agit en effet d'une large tablette de 17,3", capable de se transformer en laptop en un instant.Le nouveau Zephyrus S GX701 officialisé par Asus permet donc au joueur de disposer d', avec un taux de rafraîchissement de, sans oublier un temps de réponse de 3 ms (et compatible). Le tout est animé par un GPU Nvidia RTX 2080 avec 8 Go de GDDR6 et un CPU Intel Core i9-8950HK.Côté mémoire, on dispose de deux SSD, sans oublier un total de 64 Go de DDR4. La connectique n'est pas en reste, avec trois ports USB Type-C Thunderbolt 3, un port USB Type-C classique, quatre ports USB, un port HDMI, un slot SD et un port Ethernet.A l'instar d'une tablette Microsoft Surface ( ou même d'une Nintendo Switch ), le Zephyrus S GX701 dispose d'un pied rétractable, qui se déplie automatiquement lorsque la tablette touche une surface. On peut alors décider d'accrocher le clavier via un système magnétique, mais on peut aussi jouer en mode "", avec le clavier déporté et une connexion 2,4 Ghz. A noter qu'il est également possible de relier le clavier en USB Type-C au système, pour éradiquer tout souci de latence.Ce nouvel Asus Zephyrus S GX701 sera disponible durant le premier quart de l'année 2019, à un tarif qui n'a pas encore été communiqué.