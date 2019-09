Salon de Francfort - Seat el-Born, la cousine de la VW ID.3, déjà dévoilée

David Nogueira

Seat el-Born : encore à l'état de « concept »

Comme à chaque salon automobile, les marques du groupe VW se partagent un hall entier sur l'IAA de Francfort. Et on retrouve, d'un stand à l'autre, des choses qui se ressemblent pas mal. En l'occurrence chez Seat, c'est de ladont on veut parler, qui partage la même plateforme que la Volkswagen ID.3 dont nous vous avons dévoilé un peu plus tôt aujourd'hui les spécifications Sur place, les portes-paroles de la marque évoquent une disponibilité du véhicule d'ici la fin d'année 2020. De fait, on ne connait pas encore le tarif de la compact (4,33 de long) électrique 100 % électrique.Selon le positionnement des marques au sein du groupe VW, la El-Born devrait être un peu moins cher que sa cousine ID.3 dont le prix démarre à moins de 30 000 euros en version 45 kWh. En fait, ce qui lui vaut encore son appellation de « concept-car », c'est son design, pas tout à fait final, mais très proche de la version de série - dixit Seat toujours.Du coup, côté plateforme, pas de surprise non plus : l'El-Born sera assemblée sur la solution MEB propre au groupe sur laquelle seront montés un moteur 150 kw (environ 204 ch) et un pack de batterie de 50 kWh dont l'autonomie est annoncée à 420 km. Comme Volkswagen, Seat indique qu'une charge de 30 sur la prise rapide (CCS - 100 kW) permettrait de récupérer environ 260 km d'autonomie.Le 0 à 100 km/h sera abattu en 7,5 secondes et la vitesse maximale annoncée est de 160 km/h. Autant de données qui rappellent clairement les caractéristiques de l'ID.3 1st édition, d'ores et déjà disponible à la commande chez VW.Seat opère également un copier/coller de l'intérieur. C'est tout aussi sobre que chez VW et la conception est la même : un écran d'environ 10 pouces en position centrale, un autre derrière le volant et ce même levier de vitesse situé à droite du volant.On a hâte d'en savoir un peu plus sur les tarifs de El-Born car celle-ci devrait clairement concurrencer l'offre française en matière de véhicule électrique. Rendez-vous l'année prochaine.