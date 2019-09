De nouvelles batteries annoncées pour les BMW X5 et MINI Countryman hybrides rechargeables

© BMW

Des batteries de deuxième génération plus puissantes

Une solution complémentaire aux voitures électriques ?

Leet levoient leur autonomie en mode « tout électrique » augmenter. De quoi réaliser les trajets entre le domicile et le bureau sans émettre la moindre particule fine ? Oui.Commençons par le. Alors qu'il embarquait jusqu'à maintenant une batterie à 9,2 kWh, la nouvelle version dispose d'une. Le nouveaufait donc désormais montre d'une autonomie en tout électrique qui varie, selon les conditions,, soit plus que deux fois mieux que sur la première génération (31 km).À noter queet atteint maintenant, contre 120 km/h par le passé. Cette nouvelle batterie a déjà pris place dans les BMW 530e et 225xe.Du côté de la, la capacité de la batterie passe àcontre 7,7 kWh auparavant. L'autonomie est ainsi en, et selon le constructeur, il est possible de réaliser jusqu'àSachant qu'en France, la distance moyenne pour se rendre au bureau est voisine des 30 km (chiffres INSEE), cette autonomie en hausse, que l'on constate au sein des modèles hybrides rechargeables, est une excellente nouvelle. Elle permet d'imaginer, demain, de plus en plus de véhicules « propres » au quotidien, sur les routes entre le domicile et le travail., désormais moins coûteuses.Aux côtés des voitures électriques, lespermettent également de n'émettre aucune particule (en mode électrique donc) et peuvent basculer sur le moteur thermique au besoin pour des trajets plus longs. Le week-end, pour une sortie en famille ou pour les vacances, cette polyvalence est un véritable atout.Reste toutefois la question du. Si tous les détails devraient être dévoilés à l'occasion du(à partir du 12 septembre prochain), on sait déjà qu'il faut. Un prix qui, comme l'autonomie, est lui aussi en hausse en comparaison avec l'ancien X5 xDrive40e.