NAFO, cette communauté qui combat la désinformation russe à coup de memes de chiens

Jordan Maris, l'un des porte-parole des fellas, a expliqué dans une interview que rien n'était plus efficace que l'humour pour faire porter un message. Pour l'homme, qui travaille au parlement européen, démentir une fausse information demande bien plus de travail que d'en créer une nouvelle, et le démenti atteint rarement une audience aussi conséquente. Alors plutôt que de tenter de fact checker les comptes russes, ils se moquent d'eux. Pour lui, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est un moyen pour beaucoup, qui se sentaient impuissants au début de la guerre, de participer à la guerre de l'information.