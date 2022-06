Bras de fer entre Russes et Allemands sur le télescope Spektr-RG, à 1,5 million de km de la Terre

Résultat, eROSITA est arrêté. L'instrument est sain, et il s'agit d'une décision plus administrative que technique : s'il nécessitera sans doute un étalonnage lors de son redémarrage, il n'est pas complètement éteint. Son système de régulation thermique est toujours en fonctionnement, et son système de contrôle fonctionne. Il est en « safe mode », ou mode de sauvegarde.