Ceci est une vraie info : des robots tueurs de chats vont envahir l'Australie (avec une bonne raison)

Si la décision du gouvernement semble abominable sur tous les points, la présence des chats errants en Australie représente une menace réelle pour la faune locale. L'extinction de superprédateurs comme le lion marsupial et le tigre de Tasmanie ont permis aux espèces invasives de prospérer. Introduits sur le continent pendant la colonisation, les chats sauvages font partie des plus grands tueurs de la faune indigène en Australie et comptent près de 6 millions d'individus. Ils sont considérés comme nuisibles dans l'État d'Australie-Occidentale depuis 2019.