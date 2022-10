Piratages en masse, erreurs humaines : pourquoi l'Australie devient-elle le souffre-douleur des pirates ?

Ces dernières semaines, la population a été mise au courant du piratage subi par le deuxième plus gros opérateur télécom du pays (plus de 10 millions d'abonnés) et filiale de Singapore Telecommunications, à savoir Optus. Même chose pour le principal assureur australien, Medibank Private Ltd, également touché par une cyberattaque. Au total, 14 millions de clients ont vu leurs données (provenant notamment de dossiers médicaux) piratées, soit plus de la moitié de la population du pays, et ce, depuis le 22 septembre.