Espionnage de journaliste : connaissez-vous l’histoire du chat qui avait un compte TikTok ?

TikTok est depuis maintenant un certain temps au centre de l'actualité, le plus souvent pour les questions de confidentialité. Et il n'y a pas que les pouvoirs publics qui enquêtent, mais aussi tout simplement les journalistes. Et cela, l'application créée par ByteDance ne semble pas vouloir le permettre. C'est ce qu'explique la journaliste Cristina Criddel du Financial Times, dans une interview à la BBC.

Cette dernière raconte, en effet, avoir reçu un appel anonyme d'un employé de TikTok lui expliquant que la société avait analysé ses données personnelles, et ce, au mépris des règles de la confidentialité. L'objectif était d'obtenir sa géolocalisation, et la croiser avec celle d'autres employés de TikTok, pour savoir si elle avait pu en rencontrer, et le cas échéant, qui elle avait pu rencontrer.