Robocop, c'était mieux dans les films : voici le premier robot patrouilleur, déjà en action

La solution peut paraître idéale au premier abord. Pour autant, bon nombre d'activistes ou d'experts s'inquiètent de la collection et de l'utilisation des données par ces petites machines. Singapour compte déjà 90 000 caméras réparties sur son territoire, et leur nombre est voué à augmenter d'ici 2030. Ce recours de plus en plus fréquent aux technologies de pointe en matière de surveillance soulève des questions importantes. La vie privée des habitants le restera-t-elle vraiment ? À quelles fins seront utilisées ces technologies par le gouvernement ?