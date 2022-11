Robocop is coming : la police de San Francisco veut autoriser ses robots à tuer

La lecture du titre et du chapô de cet article pourrait vous donner un sourire ironique et vous faire penser qu'il se cache un loup derrière cette actualité, mais non, il n'y a rien de plus sérieux. Depuis le début de l'année, le San Francisco Board of Supervisors (le conseil de surveillance de la ville) étudie la requête de la police locale, le SFPD, qui veut que ses robots puissent obtenir un permis de tuer.