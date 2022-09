Livreurs de pizza, voilà à quoi pourrait ressembler le véhicule autonome qui va vous remplacer

Avec cette démonstration, l’objectif de Magna est de démontrer aux entreprises son savoir-faire pour leur proposer des solutions de livraison pour le dernier kilomètre. « L'expansion dans le monde en pleine croissance de la nouvelle mobilité est un élément clé de notre stratégie "Go Forward" qui permet à Magna d'aller au-delà de sa force technique actuelle dans le domaine de l'automobile et des systèmes de véhicules, et d'accéder à des marchés et des modèles commerciaux entièrement nouveaux. La prochaine phase de ce programme pilote consistera à appliquer les enseignements tirés afin d'affiner la solution pour un éventail plus large d'applications et de cas d'utilisation, de la faire évoluer et de débloquer de nouveaux modèles commerciaux innovants », explique Matteo Del Sorbo, Vice-président exécutif de Magna International et responsable mondial de Magna New Mobility.