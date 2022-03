Ericsson List : que sait-on de cette enquête mettant en cause ce géant du télécom ?

Ce rapport interne auquel l'ICIJ a eu accès est accablant. Il révèle que des pratiques de corruption ont été mises en place puis développées par Ericsson sur le sol irakien. Une faute reconnue par l'entreprise, mi-février, sans trop entrer dans les détails. En un mois, l'action d'Ericsson a plongé de plus de 30 %. L'Irak était un marché juteux pour Ericsson à une époque, et entre 2011 et 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires flirtant avec les 2 milliards de dollars dans le pays, passant des contrats avec les trois plus gros opérateurs irakiens pour la fourniture d'antennes, équipements et réseaux.