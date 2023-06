Reddit : les scènes explicites et nues de la discorde

Pourtant, quand elle prend les choses en main, la direction de Reddit arrive à quelques avancées, par exemple pour lutter contre un groupe de chasseurs de prime anti-avortement ou pour lutter contre les contenus haineux. Mais le chemin semble encore si long. Un autre problème posé par la diffusion de ces scènes sur Reddit concerne celui des droits d'auteur, car bien évidemment, ceux qui les détiennent ne consentent pas à ce qu'elles soient publiées de la sorte.

Dans cette perspective, la Rights Alliance et l'Association des acteurs danois ont conjointement signalé la situation à la police danoise. Cela a permis d'éliminer plusieurs de ces contenus sur Reddit, mais il est question d'aller bien plus loin, notamment de faire respecter l'article 17 de la directive européenne 2019/790 qui dispose que, dans certains cas définis, « les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public […] ».

En conséquence, il s'agit donc de faire en sorte que les contenus incriminés ne puissent pas être facilement téléchargés à nouveau sur Reddit après leur suppression du forum. Plus largement, Marta Fredenslund, directrice de la Rights Alliance, souhaite que « Reddit intensifie son action et trouve des solutions pour empêcher les utilisateurs de télécharger du contenu illégal sur la plateforme », notamment concernant le contenu cinématographique.