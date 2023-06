Hoshi : prison ferme pour un seul des cyberharceleurs, que retenir du verdict ?

C'est une (petite) victoire dans un monde physique et virtuel gangréné par le harcèlement. La chanteuse Hoshi a obtenu gain de cause après avoir déposé une plainte pour « harcèlement moral et sexuel en meute », « injures aggravées », « menaces de mort et de viol » et « provocation à la haine » peu de temps après sa prestation aux Victoires de la Musique 2020, en février de la même année. L'artiste y avait notamment interprété son titre Amour censure et embrassé l'une des danseuses participant à la chorégraphie en fin de prestation. Dans une lettre lue au procès par son avocate, maître Laura Ben Kemoun, Hoshi a déclaré avoir « reçu des milliers de messages remplis d'insultes homophones, de menaces de mort, de menaces de viol et j'en passe » dans la foulée de l'émission.