Cyberharcèlement d'Eddy de Pretto : 3000 messages et seulement 17 prévenus à la barre

Une plainte a été déposée et 17 personnes ont été interpellées à travers la France en mars dernier. Toutes ont entre 20 et 26 ans, mais seulement 12 se sont rendues au procès qui s'est ouvert ce lundi 3 octobre à Paris. Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus, dont le « harcèlement en ligne entrainant une incapacité totale de travail de plus de huit jours et des harcèlements commis en raison de l'orientation sexuelle de la victime », explique Le Monde.